Due giovani escursionisti, entrambi di 27 anni, sono rimasti bloccati durante la discesa dal Monte Rite dopo aver perso il sentiero. La sera, si sono trovati sopra a dei salti di roccia e sono stati recuperati con l’uso di corde e imbraghi da un’équipe di soccorso. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore e si sono concluse nella notte.

CIBIANA DI CADORE (BELLUNO) - Usciti dal sentiero scendendo dal Monte Rite, due escursionisti veneziani si sono ritrovati persi e bloccati sopra dei salti di roccia quando era ormai buio. Per recuperarli è intervenuto il Soccorso alpino, che li ha imbragati e riportati a piedi a valle. L'intervento A dare l'allarme sono stati loro stessi, due 27enni di Venezia che per festeggiare il 1° maggio erano saliti sul Monte Rite per un'escursione. Partiti da località Pianezze, a Cibiana di Cadore, erano saliti fino alla croce del Rite senza problemi, mentre durante la discesa di rientro avevano perso la traccia del sentiero, seguendo una canale su ripidi prati che li aveva portati a fermarsi sopra ad alcuni salti di roccia in un punto molto ripido, che ha impedito loro di proseguire.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionisti 27enni perdono il sentiero scendendo dal Monte Rite: recuperati con corde e imbrago nella notte

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