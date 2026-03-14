In zona Gad, i carabinieri hanno arrestato due giovani mentre cedevano dosi di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti nel giro di poche ore, dopo aver intercettato le attività di spaccio in quella zona. Le forze dell’ordine hanno fermato i due durante il consueto servizio di controllo. Entrambi sono stati portati in caserma e sottoposti a procedimento giudiziario.

Ancora due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti in zona Gad. Il tutto nell’arco di poche ore, al culmine di altrettante attività portate a termine dai carabinieri. La prima cattura è stata eseguita nella mattinata di martedì, quando i carabinieri della stazione di Ferrara, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga nel quartiere Gad, hanno arrestato un 20enne con l’accusa di spaccio. I militari, nel transitare in via San Giacomo, hanno notato due individui intenti a confabulare a bordo strada, uno dei quali con il volto parzialmente coperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora spaccio in zona Gad. Sorpresi mentre cedevano le dosi. Due giovani finiscono in manette

Articoli correlati

Spaccio di crack e cocaina allo Sperone: quattro giovani finiscono in manetteLa droga era nascosta sotto la sella di uno scooter, dove poi sono state ritrovate quasi 100 dosi di droga.

Catania, fuga spericolata con la droga a bordo: due giovani finiscono in manetteABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento ad alta velocità tra le strade di Catania La Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 24enne catanese e un...

Aggiornamenti e notizie su Ancora spaccio in zona Gad Sorpresi...

Temi più discussi: Ancora spaccio in zona Gad. Sorpresi mentre cedevano le dosi. Due giovani finiscono in manette; Ferrara, controllo del territorio in zona GAD; Ancora droga in Gad. Arrestati due pusher tra San Giacomo e Porta Catena; Serata di follia in Gad, lanciano sedie dal tetto.

Lotta allo spaccio in zona Gad. Droga in tasca e in camera. Due pusher finiscono nella reteAncora un colpo allo spaccio in zona Gad. Stavolta, però, i pusher finiti nella rete dei carabinieri sono stati due. Il tutto è accaduto nella mattina di giovedì. Una pattuglia della sezione ... ilrestodelcarlino.it

Sorpreso a spacciare in zona Gad. Scappa e getta la droga: nei guaiUn 27enne di origine nigeriana è stato denunciato per tentato spaccio e detenzione di stupefacenti, con il sequestro di 90 grammi tra hashish e cocaina. È il bilancio di un servizio mirato al ... ilrestodelcarlino.it

Il primo il 10 marzo in zona Gad, il secondo due giorni dopo in via Porta Catena - facebook.com facebook

Ringrazio Gad Lerner. L'1 ottobre uscirà, sempre per Einaudi, "La Storia al tempo dei suprematismi", con questo breve abstract: Non è la conoscenza della Storia ad essere in crisi: ad esserlo sono dei modi anacronistici e semplicistici di approcciarsi ad essa. x.com