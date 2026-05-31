Sonrisas y Esperanza La solidarietà salva le vite

Un farmacista e fotografo amatoriale, titolare di una farmacia in un comune della provincia, si prepara a inaugurare la sua prima mostra fotografica. La mostra si intitola “Sonrisas y Esperanza” e si focalizza sulla solidarietà e sulla speranza. La decisione di esporre le proprie fotografie segue un percorso personale e artistico, senza coinvolgimenti con enti pubblici o sponsor. La mostra sarà aperta al pubblico in una sede locale e durerà alcune settimane.

Fotografo per passione e farmacista di professione, Paolo Rocchi, titolare della Farmacia Pucci di Molicciara, è pronto ad esporre la sua prima personale. ‘ Sonrisas y Esperanza ’ è il titolo del suo reportage che, a partire da sabato prossimo e sino al 21 giugno, sarà ospitato nel borgo di Castelnuovo Magra, all’Oratorio dei Bianchi. In mostra gli scatti di un viaggio pionieristico intrapreso insieme a persone di diverse nazionalità, per osservare da vicino il lavoro Fondazione Francesca Rava – Italia NHS, da anni impegnata a favore dell’infanzia e delle persone più fragili. Tra gennaio e febbraio Paolo Rocchi ha trascorso diversi giorni a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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