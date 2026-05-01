Un nuovo progetto si concentra sull’importanza di igienizzare le mani per salvare vite. Un box pedagogico è stato allestito per sensibilizzare le persone su questa pratica, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno collettivo nel mantenere alta l’attenzione sull’igiene personale. L’iniziativa mira a coinvolgere diversi soggetti, promuovendo comportamenti corretti e costanti per prevenire la diffusione di malattie.

Mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’ igiene delle mani e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo: è questo l’obiettivo della campagna ’ Salva vite: igienizza le mani ’ che l’ Organizzazione Mondiale della Sanità promuove ogni anno il 5 maggio. L’ Aou Senese aderisce alla campagna con un box pedagogico – il 5 maggio – per la dimostrazione dell’efficacia dell’igiene delle mani che sarà posizionato nell’atrio del lotto 3 piano 6, tra la Medicina interna e della complessità e l’area dipartimentale, dalle 10 alle 13. L’iniziativa è organizzata dall’Igiene ed epidemiologia, diretta dalla dottoressa Claudia Basagni, con Ordine Professioni infermieristiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Salva vite: igienizza le mani’. Box pedagogico

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