Lavare bene le mani è un gesto semplice che salva vite
Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di lavarsi le mani correttamente, una pratica semplice ma essenziale per prevenire la diffusione di malattie. Questa giornata serve a ricordare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su un gesto quotidiano che può contribuire a salvare vite.
Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una pratica tanto semplice quanto fondamentale per la salute pubblica.Lavarsi correttamente le mani è infatti un gesto rapido.🔗 Leggi su Quicomo.it
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“Io mi lavo con il sapone per lavare i panni… ti pulisce bene!” - Orietta, Mara, Iva e Cristiano #CTCF x.com
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