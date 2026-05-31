Un messaggio invita a scrivere e a riflettere sull’enciclica di Leone XIV, la prima del suo pontificato. Si sottolinea il momento in cui le chiese si svuotano, senza specificare ulteriori dettagli. La comunicazione si rivolge a un pubblico aperto, invitando a condividere pensieri e a meditare sul documento papale. Nessuna informazione aggiuntiva viene fornita riguardo ai contenuti dell’enciclica o alle motivazioni dell’appello.

Perché, in un tempo in cui le Chiese si svuotano, la prima enciclica di Papa Leone XIV sarà dedicata all'intelligenza artificiale? È questa la domanda che mi è stata rivolta la settimana scorsa da un papà, preoccupato e scoraggiato per la difficoltà di trasmettere la fede ai figli adolescenti, il quale non comprendeva la scelta di questo tema e la sua priorità. In questa rubrica, «Parliamone», inizierò ogni settimana la mia riflessione a partire da una confidenza, da uno sfogo o da una questione che mi sarà posta. Mi piace immaginare questo nostro appuntamento domenicale come un'occasione di condivisione, che nasce dalle vostre storie, dalle vostre domande e dalle vostre riflessioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sono qui per ascoltarvi. Scrivete e intanto meditiamo sull'enciclica di Leone XIV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

eroCaddeo - parlo ancora di te (Official Audio)

Notizie e thread social correlati

Enciclica di Papa Leone XIV sull’AI guiderà i medici verso il nuovo Codice deontologico Papa Leone XIV ha pubblicato un’enciclica sull’intelligenza artificiale che si rivolge ai medici.

Leone XIV, la prima enciclica sull’intelligenza artificiale: in arrivo un nuovo magistero socialeRecentemente è stata pubblicata la prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel magistero sociale.

Temi più discussi: Il Papa nella Terra dei fuochi: qui per raccogliere le vostre lacrime. Fermare le alleanze criminali; Qui per raccogliere le vostre lacrime, il Papa nella Terra dei Fuochi; Brescia, il Presidente Meloni interviene all'evento della Coldiretti; Andrea Martella, il senatore 'metronomo'. In politica come nel calcio: Qui per cambiare musica.

Ciao Reddit, siamo ParkinGO e abbiamo deciso di atterrare qui per ascoltarvi (davvero) e dare una mano reddit

Concistoro straordinario, il Papa a cardinali: sono qui per ascoltareL'unità attrae. La divisione disperde, così Papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di San Pietro davanti ai 170 cardinali provenienti da tutto il mondo, da lui convocati a Roma per il ... ilmessaggero.it

Orientamenti: Botteri ai ragazzi, siamo qui per ascoltarviIl messaggio da dare in questo momento ai ragazzi è questo: noi ci siamo per ascoltarvi ed esservi vicini, per trasmettervi quello che abbiamo vissuto noi, se può esservi d'aiuto. Orientamenti è ... ansa.it