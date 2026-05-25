Papa Leone XIV ha pubblicato un’enciclica sull’intelligenza artificiale che si rivolge ai medici. In essa si afferma che l’AI deve essere uno strumento al servizio dell’uomo, non un mezzo per aumentare le disuguaglianze. L’enciclica dovrebbe influenzare l’aggiornamento del nuovo Codice deontologico dei professionisti sanitari. La comunicazione sottolinea l’importanza di un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale nel settore medico.

“L’intelligenza artificiale (AI) deve essere uno strumento nelle mani dell’uomo e non una leva per acuire le diseguaglianze”. A dirlo con forza a LaSalute di LaPresse è il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commentando la Lettera Enciclica di Papa Leone XIV ‘Magnifica humanitas’, firmata dal Pontefice nel 135.mo anniversario della ‘Rerum novarum’. L’invito del Papa a disarmare l’intelligenza artificiale per “ sottrarla alla logica della competizione armata, che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva”, per Anelli “ supera le nostre aspettative e affronta tematiche ben più profonde rispetto al mero impatto degli algoritmi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Enciclica di Papa Leone XIV sull’AI guiderà i medici verso il nuovo Codice deontologico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

1^ enciclica di papa Leone su AI, Garofalo: È una guida. Serve una quota anti-licenziamenti per AI

Notizie e thread social correlati

Leone XIV, la prima enciclica sull’intelligenza artificiale: in arrivo un nuovo magistero socialeRecentemente è stata pubblicata la prima enciclica dedicata all’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel magistero sociale.

Medici, nuovo Codice deontologico alle porte: focus IA e contrasto pseudoscienzeUn nuovo Codice deontologico per i medici si appresta a essere adottato, con particolare attenzione a temi come l’intelligenza artificiale, la...

Temi più discussi: Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA; Papa Leone XIV: la prima enciclica è sull'intelligenza artificiale; Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV; Oggi la prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale.

Fatevi un regalo e leggete subito questa bellissima, prima enciclica di Papa Leone XIV. Poi ne riparliamo.. #magnificahumanitas #leonexiv x.com

Papa Leone XIV e la 'Teologia Pelvica' reddit

Magnifica Humanitas, cosa dice la prima enciclica di papa Leone XIVNella sua prima enciclica il Pontefice critica il paradigma tecnocratico e denuncia le nuove schiavitù digitali. L’Intelligenza Artificiale non è neutrale, serve un’ecologia della comunicazione. Bis ... famigliacristiana.it

Magnifica Humanitas, cosa dice l’enciclica di Papa Leone XIV su intelligenza artificiale, lavoro e ruolo delle Big Tech. In cinque puntiLa prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, affronta il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale come nuova questione sociale del XXI secolo, richiamando esplicitamente ... infodata.ilsole24ore.com