Una donna ha raccontato di essere morta due volte e di aver visto il paradiso, descrivendo un'illuminazione bianca e un angelo che l'ha condotta dall’altra parte. La donna ha ricordato solo quella luce per diciannove anni, senza menzionare dettagli dell'incidente o delle circostanze che l'hanno portata a perdere i sensi. Non sono stati forniti altri elementi sul sinistro o sulla scena dell’incidente.

Per diciannove anni Nicole Kerr ha ricordato soltanto una luce bianca. Non l’urto, non il vetro, non il corpo sbalzato fuori dalla Corvette, non il fosso, non i soccorritori, non i paramedici che la trovarono senza segni vitali. Solo una luce “chiara e brillante”. Oggi ha 62 anni e l’incidente che le ha cambiato la vita risale a 43 anni fa, quando era una cadetta di 19 anni all’Accademia dell’aeronautica militare degli Stati Uniti, in Colorado. Dopo esserci imbattuti in un articolo del Daily Mail sulla sua storia, siamo riusciti a metterci in contatto con lei e l’abbiamo raggiunta in videochiamata dagli Stati Uniti, dove vive. Con sforzo, e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono morta due volte e sono qui per dirvi che la morte è bellezza assoluta, luce e amore. Un angelo mi portò dall’altra parte, la mia anima ha visto il paradiso”: la storia di Nicole Kerr

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SONO MORTO DUE VOLTE NELLA STESSA PARTITA MA.... FORTNITE ITA

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