Nicole Kerr racconta di aver vissuto 13 minuti di morte, durante i quali avrebbe visto il suo corpo coperto da un lenzuolo e un angelo che le avrebbe detto di avere una missione da compiere. La sua esperienza si è interrotta con il ritorno sulla Terra. Nel frattempo, si conoscono i dettagli di un incidente in cui il veicolo coinvolto si è schiantato, con il corpo che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo prima dell’impatto al suolo.

Pochi istanti di terrore prima dell’impatto fatale, il corpo sbalzato fuori dall’abitacolo e lo schianto al suolo. Poi, il buio. Anzi, la luce. Nicole Kerr aveva solo 19 anni quando un terribile incidente stradale le è quasi costato la vita, o meglio, gliel’ha temporaneamente tolta. I soccorritori la trovarono “accartocciata come un pezzo di carta” e, constatandone il decesso, ne coprirono il corpo con un lenzuolo. Per 13 lunghissimi minuti, Nicole è stata clinicamente morta. Eppure, in quell’arco di tempo che separa la vita dal nulla, la donna — che oggi ha 62 anni — ha vissuto u n’esperienza di pre-morte (NDE, Near-Death Experience) che ha sconvolto e ridisegnato per sempre la sua percezione dell’esistenza terrena e di ciò che ci attende oltre di essa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono morta per 13 minuti. Vedevo il mio corpo coperto con un lenzuolo, poi è arrivato un angelo. Mi ha detto che c’era una missione che mi aspettava, per questo sono tornata sulla Terra”: la storia di Nicole Kerr

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Un incidente violentissimo. Una macchina distrutta. E poi… il silenzio. Per 13 minuti Nicole Kerr è stata considerata morta. Nel frattempo, i medici cercavano di salvarla. Ma quello che lei racconta di aver vissuto in quei minuti è qualcosa che ancora oggi fa disc - facebook.com facebook