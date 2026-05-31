Due cittadini hanno salvato una donna che stava affogando nel fiume Mallero a Sondrio. I due uomini hanno raggiunto la donna in acqua e l’hanno portata in salvo, mentre sul luogo sono intervenuti anche i soccorritori in divisa. La donna è stata tratta in salvo e portata in ospedale per le cure. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni o sui dettagli dell’intervento.

Sondrio, 31 maggio 2026 – Non girarsi dall’altra parte, proprio come ha fatto Catia che lo scorso 3 aprile sul Lungo Mallero, all’altezza del ponte di Gombaro, non ha esitato a fermarsi in auto in mezzo alla strada per cercare di distrarre l’uomo che stava massacrando a colpi di pietra una povera donna che neppure conosceva. In questo modo, le ha salvato la vita. Sarebbe bastata una manciata di secondi in più e l’esito di quell’attacco belluino sarebbe stato un altro. Tragico. Irreversibile. Un senso civico e un coraggio “non comune”, dunque, quelli di Catia, una “sicurezza partecipata” che il questore Sabato Riccio auspica possa essere “ condotta-esempio per tutti i cittadini contro la frequente, comune indifferenza”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, salvarono una donna sul Mallero: il grande “grazie” ai due cittadini eroi e agli angeli in divisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli encomi agli ’eroi per caso’. Salvarono dalla morte un 62enne: "Il suo sorriso il premio più grande"A Trezzo sono stati consegnati quattro encomi solenni per aver salvato una persona in arresto cardiaco.

Mattarella e Meloni in città: "Medici e infermieri, grazie. Avete visto cose sconvolgenti". L’abbraccio ai cittadini-eroiIl presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati in visita in città, incontrando medici, infermieri e cittadini coinvolti in...

Si parla di: Sondrio, salvarono una donna sul Mallero: il grande grazie ai due cittadini eroi e agli angeli in divisa.

Ha salvato la donna presa a sassate a Sondrio. Lo rifarei ancora per chiunqueLa vittima ha incontrato Catia che è intervenuta sul lungo Mallero per distrarre l’aggressore. Che sia stata proprio una donna a dare un contributo fondamentale per la mia salvezza mi commuove ... msn.com

Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo – ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio – ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni. Una passante, intervenuta in difesa della donna, è stata presa a sassate dall’uomo ... fanpage.it