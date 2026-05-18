Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono stati in visita in città, incontrando medici, infermieri e cittadini coinvolti in situazioni di emergenza. Durante gli incontri, sono stati espressi ringraziamenti ai professionisti sanitari per il loro lavoro, con un particolare riconoscimento alle persone che hanno assistito i feriti. Sono stati anche ascoltati i familiari di alcuni dei cittadini rimasti coinvolti in incidenti o eventi critici. La visita ha incluso un momento di abbraccio e confronto con le persone presenti.

L’abbraccio di Sergio Mattarella ai medici, gli infermieri, gli eroi intervenuti, i familiari dei feriti. Ieri mattina il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono giunti all’ ospedale di Baggiovara per portare di persona la vicinanza e la solidarietà dello Stato alla città sgomenta per quanto accaduto sabato in centro. A Baggiovara sono ricoverati due dei feriti più gravi dell’incidente, gli altri due sono a Bologna. Ad accoglierli il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, il presidente della Provincia Fabio Braglia, il prefetto Fabrizia Triolo, rappresentanti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattarella e Meloni in città: "Medici e infermieri, grazie. Avete visto cose sconvolgenti". L’abbraccio ai cittadini-eroi

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