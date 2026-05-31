Una donna ha fermato un aggressore attirandolo con la sua auto, riuscendo a distrarlo e impedendo che proseguisse l’attacco. Sul luogo dell’incidente, alcuni cittadini hanno aiutato la vittima, intervenendo vicino al fiume Mallero. La donna ha ricevuto un ringraziamento pubblico per il suo comportamento. Non sono stati forniti dettagli sul metodo con cui ha attirato l’aggressore o sull’identità degli altri coinvolti.

? Punti chiave Come ha fatto Catia a distrarre l'aggressore con la sua auto?. Chi sono i cittadini che hanno aiutato la vittima sul Mallero?. Perché l'incontro in questura ha cambiato il clima dopo l'aggressione?. Cosa accadrà ora al trentatreenne accusato di tentato omicidio?.? In Breve Incontro in via Sauro tra vittima, Catia e il questore Sabato Riccio.. Aggressore trentatreenne del Congo detenuto con accusa di tentato omicidio.. Intervento tempestivo di un volontario della Croce Rossa Italiana a Sondrio.. Carabinieri arrestano due giovani a Chiesa in Valmalenco per truffe telefoniche.. Catia salva una donna sul Lungo Mallero: il coraggio di chi non si è girato dall’altra parte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio, l’eroina che fermò l’aggressore: il grazie alla vittima

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