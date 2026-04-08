Aggressione a sassate a Sondrio | Atto gravissimo sono vicino alla vittima

Da sondriotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, una donna è stata colpita da sassate in un episodio di violenza. Un rappresentante delle autorità ha commentato la vicenda dichiarando di essere vicino alla vittima e ha definito l’evento come gravissimo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le circostanze dell’attacco. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

“Sono personalmente colpito dalla drammatica vicenda e sono vicino alla povera signora vittima di una violenza cieca e ingiustificata. Mi risulta difficile trovare le parole giuste per commentare un fatto talmente cruento da suscitare sdegno e preoccupazione in tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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