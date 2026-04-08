Aggressione a sassate a Sondrio | Atto gravissimo sono vicino alla vittima

A Sondrio, una donna è stata colpita da sassate in un episodio di violenza. Un rappresentante delle autorità ha commentato la vicenda dichiarando di essere vicino alla vittima e ha definito l’evento come gravissimo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le circostanze dell’attacco. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

“Sono personalmente colpito dalla drammatica vicenda e sono vicino alla povera signora vittima di una violenza cieca e ingiustificata. Mi risulta difficile trovare le parole giuste per commentare un fatto talmente cruento da suscitare sdegno e preoccupazione in tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Cuba non si piega alla minaccia dei dazi Usa: “Sono atto di brutale aggressione”L’Avana condanna il decreto firmato da Donald Trump sui dazi contro i Paesi che vendono petrolio all’isola. Violenta aggressione tra 20enni vicino a piazza Duomo a Milano: uno gravissimo al NiguardaL'aggressione si è verificata ieri sera, martedì 17 marzo, in via Orefici a un passo da piazza Duomo a Milano. Temi più discussi: Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassate; Aggressione a sassate in strada a Sondrio: ferita una donna di 54 anni; Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedale; Sassate a una donna: convalidato l'arresto dell'aggressore. Presa a sassate, l’aggressione shock: Una signora si è fermata, altrimenti sarei morta. Vorrei incontrarla e dirle grazieSondrio, parla la professionista di 54 anni colpita con delle pietre da un cittadino congolese, a lei sconosciuto. In ospedale tanti messaggi di solidarietà, polemica sul silenzio istituzionale ... msn.com Sondrio, donna ferita a sassate: è in ospedale. L'aggressore fermato dalla PoliziaVittima una donna di 54 anni, accompagnata in ospedale. L'aggressore era in stato di alterazione. La sassaiola ha danneggiato anche una vettura parcheggiata ... milano.corriere.it Lite e coltellate a Pasqua: 2 denunce Aggressione a Marzamemi... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Il fango tirato su @giorgiomule è parte di una vile aggressione mediatica dell'avversario politico sulla base di tesi false e strumentali o una dimostrazione del trattamento che viene riservato a chi si è esposto per sostenere il Sì al referendum O entrambe le co x.com