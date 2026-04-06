Sondrio presa a sassate senza motivo in pieno giorno | confermato il carcere per l’aggressore

Questa mattina a Sondrio si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto di un uomo di nazionalità congolesa, nato nel 1989, accusato di aver preso a sassate una donna nel corso di un giorno qualsiasi. L’aggressione, che si è verificata in pieno centro cittadino, è stata senza motivo apparente. Il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti dell’imputato.

Sondrio, 6 aprile 2026 – Si è tenuta questa mattina, lunedì 6 aprile, in tribunale a Sondrio, l’udienza di convalida dell’arresto del congolese, classe 1989, accusato di aver aggredito, senza apparente motivo, una donna in pieno giorno a Sondrio. In occasione dell’udienza, svoltasi nel giorno di Pasquetta, l’imputato è stato assistito da un avvocato d’ufficio, incaricato di garantirne la difesa nel procedimento. Al termine, il giudice ha disposto il ritorno dell’uomo in carcere, dove rimarrà in attesa di ulteriori accertamenti e valutazioni, anche di natura sanitaria, per chiarire pienamente le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, presa a sassate (senza motivo) in pieno giorno: confermato il carcere per l’aggressore Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni. Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedaleSondrio – Un vicino ha sentito le urla e, intuendo non venissero da molto distante, ha subito chiamato il 112. Temi più discussi: Non ricorda nulla: è sotto choc la donna aggredita a sassate a Sondrio; Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedale; Sondrio, donna ferita a sassate: è in ospedale. L'aggressore fermato dalla Polizia; Donna presa a sassate in pieno centro - POP. Sondrio, presa a sassate in strada da uno sconosciuto: donna finisce in ospedaleI due non si conoscevano, lo straniero in evidente stato di alterazione si è scagliato anche contro un’automobilista fermatasi a prestare soccorso. Bloccato l’aggressore ... ilgiorno.it Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni ... fanpage.it Questa settimana a Sondrio ci sono diverse cose interessanti. Te ne ho messe alcune nel reel, così non devi andare a cercarle in giro. Condividi il post con chi desideri portare con te Quale evento ti ispira Visita Sondrio - Comune di Sondrio facebook #MilanFuturo-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c'è da sapere #SempreMilan x.com