Il sondaggio Youtrend mostra una netta diminuzione del sostegno per il Pd e la sua leader. Schlein si trova in calo costante, mentre il centrodestra con Meloni in testa supera di sei punti FdI rispetto al partito di sinistra. I dati indicano una riduzione della distanza tra i principali schieramenti, con il centrodestra che continua a mantenere la leadership.

Il sondaggio Youtrend segnala Schlein in rosso fisso e Meloni a guida del centrodestra che svetta, con FdI a +6 dal Pd. Le ultime rilevazioni lo attestano chiaramente: il dopo Comunali restringe il campo largo e assevera come l’alleanza di centrodestra, trainata da Fratelli d’Italia, voli alto, e il Pd a guida Elly Schlein viri in picchiata. Non c’è pace per il Nazareno. Soprattutto dopo la batosta di Venezia, i dem continuano a subire contraccolpi, e dopo i voti bassi della pagella firmata da Nando Pagnoncelli, arrivano i debiti da recuperare anche dall’ultimo report realizzato da YouTrend per Sky TG24. Il sondaggio Youtrend. La segretaria dem vede svanire in un colpo solo l’intera dote politica degli ultimi mesi, registrando una perdita netta di un punto percentuale che fa scivolare il Pd al 21,7 per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio da sprofondo rosso, Schlein in caduta libera sul campo largo che si restringe. Il centrodestra con Meloni svetta. Tutti i dati

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