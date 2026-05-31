Sondaggi politici con l'effetto Comunali crolla il Pd e risale FdI | ma il campo largo è ancora avanti

Nei sondaggi politici, Fratelli d’Italia registra un aumento di circa un punto e mezzo rispetto ad aprile, mentre il Partito Democratico perde il 2,2%. Questi cambiamenti si verificano in un contesto di attenzione alle prossime elezioni comunali, che hanno influenzato le dinamiche di consenso tra i partiti. Il campo largo, che comprende diverse forze politiche, rimane in vantaggio rispetto alle forze di centrodestra e centrosinistra.

Fratelli d'Italia guadagna quasi un punto e mezzo rispetto ad aprile, mentre il Partito democratico perde il 2,2%. È possibile che il Pd sconti la delusione delle ultime elezioni comunali. I numeri comunque parlano chiaro: oggi il campo largo è davanti al centrodestra, a meno che questo non comprenda Vannacci - che si avvicina alla Lega. Lo riporta il nuovo sondaggio politico di Ipsos. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI CROLLO IMPROVVISO STA CAMBIANDO TUTTO

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