Fratelli d'Italia crolla nei sondaggi politici e porta giù il centrodestra | ora il campo largo è avanti

Negli ultimi sette giorni, il partito di Fratelli d’Italia ha registrato una diminuzione di oltre mezzo punto percentuale nei sondaggi politici, il calo più consistente degli ultimi anni. Questa flessione ha avuto un impatto diretto sul centrodestra, che ora vede il campo largo in posizione di vantaggio rispetto alle forze di coalizione. La variazione nei consensi si riflette nelle rilevazioni più recenti pubblicate dagli istituti di ricerca.

Fratelli d'Italia registra un calo di oltre mezzo punto in una settimana, il più forte degli ultimi anni. Così, anche se Lega e Forza Italia guadagnano un po' di terreno, il centrodestra scende nei sondaggi politici. Il risultato è che il centrosinistra, anche se di poco, passa davanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una raccolta di contenuti

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