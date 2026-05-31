L'inaugurazione dei Mondiali 2026 sarà firmata da Marco Balich, noto per aver curato anche le cerimonie delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante l’evento, sono stati mostrati elementi come un sombrero, una figura ispirata a Shakira e una coppa gigante. L’italiano ha annunciato i dettagli della cerimonia, che si terrà in una location ancora segreta. La progettazione comprende scenografie e simboli legati alla cultura del paese ospitante.

L’ inaugurazione Mondiali 2026 parla italiano. A disegnarla è Marco Balich, il “boss delle cerimonie”, lo stesso che a febbraio aveva aperto le Olimpiadi di Milano-Cortina. Un doppio colpo — Giochi e Mondiale nello stesso anno — che Balich, intervistato da Repubblica, rivendica con orgoglio: “ Prima volta al mondo che succede”, dice, al punto da definire il suo studio “ a società creativa più forte del pianeta”. Cosa vedremo l’11 giugno. Il sipario si alza l’11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico, “ il mitico teatro di Italia-Germania 4-3? e della finale del 1970. Non sarà un evento unico: il giorno dopo la festa si replica a Toronto e Los Angeles, tre cerimonie quasi in parallelo nei tre Paesi ospitanti (per orientarsi tra le sedi, ecco la nostra guida ai 16 stadi del Mondiale, dall’Azteca al MetLife ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sombreri, Shakira e una Coppa gigante: l’italiano Balich svela l’inaugurazione dei Mondiali

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