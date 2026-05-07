Altro che Waka waka Shakira lancia l’inno dei Mondiali e usa l’italiano anche se noi non giochiamo – Il video

La cantante colombiana ha pubblicato sui social un video in cui anticipa la canzone ufficiale dei Mondiali del 2026. Lo spettacolo è stato girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, dove si è esibita di recente davanti a oltre due milioni di persone. Nel video, la cantante utilizza anche alcune parole in italiano, anche se il paese ospitante non partecipa alla competizione.

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Ci siamo. La cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un’anteprima della nuova canzone ufficiale dei Mondiali del 2026, in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto con oltre due milioni di spettatori. Il brano si intitola “ Dai Dai ” ed è interpretato insieme al cantante nigeriano Burna Boy. La canzone uscirà ufficialmente il 14 maggio. Si tratta della seconda volta, dopo il celebre “Waka waka” dei mondiali in Sudafrica, che l’artista canta per la maggiore competizione calcistica. La reazione degli utenti. «Sembra che ci piglino per il c*** con il dai dai». Ma come l’hanno presa gli italiani? La canzone è accattivante ma alcuni dettagli (dalle parole, agli oggetti nel video) non sono passati inosservati.🔗 Leggi su Open.online Shakira - Waka Waka 2.0 | FIFA World Cup Anthem 2026 | Official World Cup Song | Football Music 4K Notizie correlate Mister Italiano: “Giochiamo per vincere anche domenica, sentire i tifosi fischiare fa male ma noi non molliamo”Bologna, 2 maggio 2026 – Nove sconfitte interne nelle ultime dodici e l’obbligo di dare un segnale alla città, ai tifosi e anche a sé stesso, il... Leggi anche: Vanoli, un dribbling all’emergenza: "Se noi giochiamo da squadra..." Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: R101: Regina canta Waka Waka Video; Regina canta Waka Waka; Io sono una di loro: Shakira infiamma Copacabana e lancia una stoccata a Piqué; Shakira, maxi concerto gratis a Copacabana con 2 milioni di persone. Un altro Kvaratskhelia è pronto a sconvolgere il calcio europeo. Il fratello di Khvicha, ovvero Tornike, a 16 anni è già nel mirino del Bayern Monaco: https://fanpa.ge/enNBG - facebook.com facebook