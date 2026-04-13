A Solofra oggi si gioca una partita importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Moretti. Nella giornata di oggi, si svolge un evento decisivo che si collega direttamente alle azioni messe in atto dal primo cittadino. La vicenda si sviluppa nel giro di poche ore e rappresenta un momento cruciale per il futuro della gestione comunale. La giornata si presenta come un banco di prova per le scelte fatte finora.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ultima mossa alla vigilia che va a rispondere a quella messa in campo dal sindaco Moretti. Si tratta della risposta di cinque consiglieri che hanno deciso di rompere gli indugi e presentare esposto al Prefetto e Ministeri. Andando con ordine, il primo cittadino di Solofra, a pochi giorni dal nuovo consiglio Comunale fissato per oggi in prima convocazione, ha ufficializzato la nuova giunta comunale con azzeramento e ridefinizione dell’esecutivo. Revocate tutte le deleghe a Loredana Attianese, consigliera di maggioranza che aveva votato contro il bilancio. Entra Paolo Normanno all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici e...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, è il giorno della verità per l’amministrazione Moretti

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