Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner | fuori Fils Shelton e Fonseca! Tabellone stravolto

Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, diverse teste di serie sono state eliminate nel primo turno, modificando significativamente il quadro del tabellone. Tra i giocatori usciti di scena ci sono Fils, Shelton e Fonseca, mentre Jannik Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario, che potrebbe essere tra l’australiano Popyrin e il ceco Mensik, numero 26 del seeding. L’esordio di alcuni favoriti si è rivelato più difficile del previsto, portando a un grande scombussolamento nella parte alta del torneo.

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