Cadono teste di serie a catena nel tabellone di Sinner | fuori Fils Shelton e Fonseca! Tabellone stravolto
Al torneo ATP Masters 1000 di Roma, diverse teste di serie sono state eliminate nel primo turno, modificando significativamente il quadro del tabellone. Tra i giocatori usciti di scena ci sono Fils, Shelton e Fonseca, mentre Jannik Sinner attende di conoscere il suo prossimo avversario, che potrebbe essere tra l’australiano Popyrin e il ceco Mensik, numero 26 del seeding. L’esordio di alcuni favoriti si è rivelato più difficile del previsto, portando a un grande scombussolamento nella parte alta del torneo.
In attesa di conoscere il nome del prossimo avversario di Jannik Sinner, che sarà uno tra l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik, numero 26 del seeding, l’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Roma si rivela fatale per diverse teste di serie inserite nella parte alta del tabellone. Il ritiro del transalpino Arthur Fils, numero 15, spalanca le porte del terzo turno al qualificato azzurro Andrea Pellegrino, che sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 20: da questo incontro uscirà l’avversario di Sinner negli eventuali ottavi di finale. Esce di scena anche un potenziale avversario del numero 1 del mondo ai quarti di finale: il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili elimina, infatti, lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del seeding, sconfitto con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it
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