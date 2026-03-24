Il tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Miami si è allineato agli ottavi di finale, che si giocheranno interamente nella giornata di oggi: sebbene siano in corsa 12 teste di serie su 16 giocatori, di queste soltanto 3 appartengono ai primi 16 tennisti del seeding. Nella parte bassa del tabellone Jannik Sinner, testa di serie numero 2, affronterà quest’oggi lo statunitense Alex Michelsen, ed in caso di successo ai quarti si troverà di fronte uno tra il francese Térence Atmane e lo statunitense Frances Tiafoe, numero 19. Soltanto in semifinale l’azzurro potrebbe incrociare il teutonico Alexander Zverev, numero 3 del tabellone, chiamato a fronteggiare oggi il transalpino Quentin Halys e poi eventualmente uno tra l’altro francese Ugo Humbert (31) e l’ argentino Francisco Cerúndolo (18). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rivoluzionato il tabellone di Sinner a Miami: eliminato anche Mensik! Solo 3 delle prime 16 teste di serie superstiti

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