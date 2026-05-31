Solet assolto | il difensore dell’Udinese non sarà indagato per il procedimento di violenza sessuale

Notizia in breve

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di un calciatore dell’Udinese. Il difensore dell’atleta non sarà più indagato per il caso di violenza sessuale. La decisione è arrivata dopo aver valutato le evidenze e le accuse mosse nei confronti dell’indagato. La vicenda si conclude con il suo assolvimento.