Solet assolto | il difensore dell’Udinese non sarà indagato per il procedimento di violenza sessuale

Da internews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di un calciatore dell’Udinese. Il difensore dell’atleta non sarà più indagato per il caso di violenza sessuale. La decisione è arrivata dopo aver valutato le evidenze e le accuse mosse nei confronti dell’indagato. La vicenda si conclude con il suo assolvimento.

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Inter News 24 Solet assolto: il GIP accoglie la richiesta dell’ufficio pubblico ministero e dispone dell’archiviazione del caso penale a suo carico. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, sezione Friuli Venezia Giulia, il difensore dell’ Udinese, Oumar Solet, non sarà indagato nel procedimento per violenza sessuale a suo carico. ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO – «Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, accogliendo la richiesta formulata dall’ufficio del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Oumar Solet. Lo hanno annunciato, all’ANSA, gli avvocati Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, che hanno espresso viva soddisfazione per l’esito ampiamente liberatorio». 🔗 Leggi su Internews24.com

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