Una somma significativa di denaro destinata ai migranti sarebbe stata utilizzata per spostamenti e acquisti di beni di lusso. Le autorità hanno aperto un'indagine su come i fondi siano stati gestiti dagli amministratori del consorzio coinvolto. Sono stati sequestrati documenti e sono in corso verifiche per chiarire l'utilizzo delle risorse pubbliche. Al momento, non sono state ancora formalizzate accuse ufficiali.

Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private È questa l’ipotesi al centro dell’inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio “Maleventum” sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso. La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale della Corte dei conti per la Campania contestano le presunte irregolarità a otto persone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Borse di lusso e viaggi coi fondi per migranti: al consorzio Maleventum contestato danno erariale da 1,3 milioniLa Corte dei Conti ha contestato un danno erariale di 1,3 milioni di euro agli amministratori del consorzio Maleventum.

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Benevento, fondi per i migranti usati per viaggi e beni di lusso #cortedeiconti x.com

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