Hockey ghiaccio femminile Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale | addio al sogno promozione

Da sportface.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia femminile di hockey sul ghiaccio ha perso contro l’Ungheria nei Mondiali, interrompendo così il percorso di qualificazione alla promozione. La partita si è conclusa con una sconfitta che mette fine alle speranze di avanzamento nel torneo. La squadra italiana si è confrontata con l’avversaria in una sfida decisiva, ma non è riuscita a ottenere il risultato necessario per proseguire la corsa.

Il grande percorso dell’Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l’Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione Il sogno dell’Italia dell’hockey femminile ai Mondiali finisce qui. Dopo un grande inizio e le vittorie consecutive che avevano fatto ben sperare per la promozione, le cose sono andate in maniera molto diversa. Oggi serviva vincere a tutti i costi contro l’Ungheria per continuare a sperare, invece è arrivata una sconfitta che fa malissimo. E che spegne le ambizioni di gloria delle azzurre. Si tratta del secondo ko consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di Budapest. Il risultato finale è di 2-3 e vuol dire andare al terzo posto della classifica con sette punti, due in meno della capolista Francia, proprio la compagine che sembrava di pari livello nello scontro diretto.🔗 Leggi su Sportface.it

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