Hockey ghiaccio femminile Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale | addio al sogno promozione

L’Italia femminile di hockey sul ghiaccio ha perso contro l’Ungheria nei Mondiali, interrompendo così il percorso di qualificazione alla promozione. La partita si è conclusa con una sconfitta che mette fine alle speranze di avanzamento nel torneo. La squadra italiana si è confrontata con l’avversaria in una sfida decisiva, ma non è riuscita a ottenere il risultato necessario per proseguire la corsa.

Il grande percorso dell’Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l’Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione Il sogno dell’Italia dell’hockey femminile ai Mondiali finisce qui. Dopo un grande inizio e le vittorie consecutive che avevano fatto ben sperare per la promozione, le cose sono andate in maniera molto diversa. Oggi serviva vincere a tutti i costi contro l’Ungheria per continuare a sperare, invece è arrivata una sconfitta che fa malissimo. E che spegne le ambizioni di gloria delle azzurre. Si tratta del secondo ko consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di Budapest. Il risultato finale è di 2-3 e vuol dire andare al terzo posto della classifica con sette punti, due in meno della capolista Francia, proprio la compagine che sembrava di pari livello nello scontro diretto.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite Leggi anche: Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming; LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione. Hockey ghiaccio femminile, Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale: addio al sogno promozioneIl grande percorso dell'Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l'Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione ... sportface.it Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozioneCosì fa malissimo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile dice addio al sogno promozione. Le azzurre hanno infatti incassato la seconda ... oasport.it Hockey ghiaccio, Val Pusteria crolla in gara-2 nella Finale di ICE League e Graz scappa sul 2-0 - x.com https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v facebook