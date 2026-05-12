PROMOZIONE Agrate e Lissone derby per decidere chi farà il grande salto

Nel fine settimana si disputerà la finale playoff del girone D di Promozione tra Speranza Agrate e AC Lissone, due squadre della provincia di Monza e Brianza. Entrambe hanno superato in semifinale rispettivamente Casati Arcore e Olimpic Trezzanese dopo incontri molto combattuti. La partita deciderà quale delle due formazioni otterrà la promozione e farà un passo avanti nel campionato.

Sarà una finale playoff tutta brianzola nel girone D di Promozione. Se la giocheranno nel weekend la Speranza Agrate e l’ AC Lissone che hanno superato rispettivamente in semifinale dopo gare molto combattute la Casati Arcore e l’Olimpic Trezzanese. Dopo il finale un po’ col fiatone, riprende animo la squadra di Natobuono che deve dare fondo a tutte le energie per eliminare i biancoverdi protagonisti di una clamorosa rimonta nel girone di ritorno. Decide Fugazza al 7’ della ripresa. È invece un eurogol di Eguelfi su punizione a regalare il pass per la finale alla squadra di Santoni, che soffre e va subito in inferiorità numerica. Avanti anche il Lesmo che si affida a Lolli (foto) nella ripresa per mandare a casa la ColicoDerviese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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