Unimore punta sulla ricerca in Intelligenza Artificiale inaugurato il nuovo AI Center modenese

L'Università di Modena e Reggio Emilia ha inaugurato oggi il nuovo “UniMORE AI Center”, dedicato alla ricerca in Intelligenza Artificiale. L'istituzione, che conta 27 anni di esperienza nel settore, ha investito oltre tre milioni di euro e ha dedicato due anni e mezzo ai lavori di realizzazione. L'apertura del centro rappresenta un passo importante per l'ateneo nel campo dell'innovazione tecnologica.

Il progetto architettonico dell’Unimore AI Center, che ha una superficie di 1.200 mq tra laboratori, aree di coworking e aree comuni UniMORE AI Center nasce grazie a un cospicuo finanziamento della Regione Emilia-Romagna con fondi FESR, a seguito di una richiesta del 2019 sostenuta da Confindustria Emilia e dalla rete europea ELLIS e può accogliere fino a 60 dottorandi e ricercatori, con spazi sperimentali per interfaccia uomo-robot e una zona di coworking con aziende del territorio. Sono numerose infatti le collaborazioni attive con startup, PMI e grandi aziende nazionali ed internazionali, come Tetrapak, Prometeia, ENI, NVIDIA ed AMD. “L’inaugurazione dell’UniMORE AI Center è un passaggio fondamentale per il futuro della nostra Università. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Ricerca, anticorpi progettati da algoritmi: lotta ai tumori con intelligenza artificialeUtilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per sviluppare nanobodies (anticorpi a dominio singolo) di nuova generazione, il progetto... Leggi anche: Protestano gli addetti ai call center del "mondo Enel": "Con l'Intelligenza artificiale attività ridotta del 40%" Aggiornamenti e notizie su Intelligenza Artificiale Temi più discussi: INVITO STAMPA – Inaugurazione del nuovo Unimore AI Center, venerdì 13 marzo; Intelligenza artificiale: a Modena il meeting europeo del progetto ELLIOT sui modelli generativi multimodali; ELLIOT meeting a UniMORE: innovazione AI multimodale. INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MODENA DIVENTA PUNTO DI RIFERIMENTO MONDIALENel video le interviste a: Rita Cucchiara, Magnifica Rettrice UniMore Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna Modena diventa punto di riferimento internazionale per la ricerca e l’ ... tvqui.it Intelligenza artificiale, meeting sui modelli generativiL’Unità Ellis di Modena ospiterà da oggi a venerdì presso il Dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ di Unimore ... msn.com Telesveva. . Barletta, seminario sull'intelligenza artificiale e l'uso in ambito civile e militare: "Migliorerà la gestione delle emergenze" #puglia #bat #barletta #ia #ai #intelligenzaartificiale #chatgpt #unci #unuci #emergenze #attualità - facebook.com facebook Banca d’Italia: l’intelligenza artificiale non taglia i posti di lavoro e frena i prezzi x.com