Addio scarpe benvenuta AI | Allbirds punta sui data center

Il marchio di calzature ha deciso di cessare la produzione di scarpe e di concentrarsi nello sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, adottando il nome di NewBird AI. La società ha comunicato questa scelta come una trasformazione totale, lasciando alle spalle il settore calzaturiero per puntare sui data center e sulle soluzioni digitali legate all’AI. La decisione avviene in un momento di cambiamenti importanti nel mercato tecnologico.

Il marchio di calzature Allbirds ha annunciato una trasformazione radicale, abbandonando definitivamente il settore della produzione di scarpe per reinventarsi come società specializzata in intelligenza artificiale sotto il nome di NewBird AI. Questa svolta strategica, sostenuta da un investimento di 50 milioni di dollari da parte di un partner finanziario non specificato, mira a colmare le lacune infrastrutturali nel mercato del calcolo ad alte prestazioni. Dalle scarpe in lana ai data center: la metamorfosi di un brand. Quello che era iniziato come un fenomeno di stile legato al mondo tecnologico della Silicon Valley negli anni 2010 sta affrontando un cambiamento di identità senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio scarpe, benvenuta AI: Allbirds punta sui data center Notizie correlate Acquisizione record: Johnson Controls punta ai data center con AlloyJohnson Controls, multinazionale leader nelle tecnologie per l'efficienza energetica, ha annunciato oggi un accordo per l'acquisizione di Alloy... Ma quanto beve questa AI? Polemiche sui data-center tra acqua, elettricità e bolletteCi dicono sempre di bere di più perché bisogna essere idratati e portare sempre con noi una bottiglietta e bere un sorso ogni tanto senza aspettare...