Softball | Forlì e Rovigo comandano la decima giornata di Serie A1

Forlì e Rovigo sono le squadre in testa dopo la decima giornata di Serie A1 di softball. La giornata si è conclusa con queste due formazioni al comando della classifica. I risultati delle partite hanno confermato la posizione di vertice delle due squadre, che mantengono il primo posto in campionato. La decima giornata ha visto anche altre squadre competere, ma senza modificare le prime posizioni.

Si chiude la decima giornata di Serie A1 2026 per quel che riguarda il softball. Appurata la permanenza al comando, pur con prima sconfitta oggi “vendicata”, della Quick Mill Bollate, quest’oggi è Forlì a consolidare il secondo posto e Rovigo a piazzare una doppietta che allontana decisamente dalla zona retrocessione. In particolare, Forlì batte due volte Macerata in partite completamente differenti. Gara-1 vede l’Ares Safety guidare prima con un doppio di Tittarelli nel terzo inning e poi con un singolo di farley nel quinto. Quel 2-0, però, diventa 3-2 per Forlì nel sesto dopo un doppio di Giacometti che, includendo un errore difensivo, permette il 2-2, e poi anche dopo la volata di sacrificio di Mambelli del 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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