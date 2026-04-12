Softball | New Bollate domenica al top su Rovigo in Serie A1

Domenica si è disputata la terza giornata di Serie A1 di softball, con la partita tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. La sfida ha visto le due formazioni affrontarsi sul campo in una gara che si è conclusa con la vittoria delle padrone di casa. La partita si è svolta senza interruzioni e sono stati registrati i risultati ufficiali.

In archivio la terza giornata di Serie A1 di softball con il confronto tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. Per la verità, va detto che la squadra neopromossa è semplicemente più forte in questa domenica, con due partite finite per manifesta e con punteggi veramente larghi. Gara-1, in realtà, rimane in buon equilibrio fino alla terza ripresa, e anzi è Rovigo ad andare avanti per prima con doppio di Borracelli. Si tratta però dell’unico punto subito dalla lanciatrice Alessandra Biffi, mentre ne subisce due Valeria Munaretto, un triplo di Kortokrax e un singolo di Campioni. Nella quarta ripresa entrano nove punti per Bollate, compresi un Grande Slam di Kortokrax e un fuoricampo da tre punti di Biffi: 11-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: New Bollate, domenica al top su Rovigo in Serie A1 Softball serie A1. L’Italposa mette nel mirino il bis sul diamante del New BollateSarà una vigilia di Pasqua in trasferta per l’Italposa Softball Forlì che, dopo la doppietta di Macerata, va a caccia di conferme contro la New... Leggi anche: Softball, Bollate completa la doppietta nel sabato di Serie A1. Bene Forlì, Caronno e Pianoro