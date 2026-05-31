Sofia Raffaeli si è piazzata all’ottavo posto agli Europei di ginnastica artistica, senza ottenere il pass per le medaglie. La ginnasta italiana ha concluso la gara con un punteggio che non le permette di salire sul podio. La competizione si è svolta senza che Raffaeli riuscisse a raggiungere le posizioni necessarie per qualificarsi alle fasi successive. La gara si è conclusa con questa posizione, senza ulteriori qualificazioni.

Ancora una volta Sofia Raffaeli deve rimandare l’appuntamento con il titolo europeo. L’azzurra della Ginnastica Fabriano, atleta delle Fiamme Oro e tra le principali favorite alla vigilia, non è riuscita a conquistare l’oro nella finale All-Around Senior disputata al Palazzo della Cultura e dello Sport di Varna, in Bulgaria. In una gara che assegnava il titolo continentale individuale più prestigioso, Raffaeli era arrivata alla finale dopo una qualificazione di alto livello, nella quale aveva ottenuto l’accesso a tre finali di specialità (cerchio, clavette e nastro) e chiuso al secondo posto a pari merito con la tedesca Darja Varfolomeev, entrambe con 87. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sofia Raffaeli, niente titolo. Agli Europei è solo ottava

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Sofia Raffaeli (ITA) Ball AA 28,35 - WC Sofia 2026

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