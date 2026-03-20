Linea 6 della metro nei giorni feriali corse fino alle 21.10

Da lunedì 23 marzo, la Linea 6 della metropolitana di Napoli estenderà il servizio fino alle 21.10 nei giorni feriali. La modifica riguarda le corse pomeridiane e serali, che saranno disponibili fino a quell’orario. La linea continuerà a funzionare con orari regolari durante il resto della giornata, offrendo così più opzioni ai pendolari.

Tempo di lettura: < 1 minuto A partire da lunedì prossimo, 23 marzo, la Linea 6 della metropolitana di Napoli sarà attiva anche nelle ore pomeridiane e serali. Dal lunedì al venerdì, la partenza della prima corsa è anticipata alle ore 7.10, quella dell’ultima corsa avverrà alle ore 21.10. Il sabato e la domenica, la partenza della prima corsa è anticipata alle ore 7.10, quella dell’ultima corsa resta alle ore 14.50. Per i prossimi giorni è prevista, invece, una rimodulazione degli orari delle funicolari secondo il calendario seguente. Sabato 21 marzo: funicolare di Mergellina chiusa per l’intera giornata; funicolare di Montesanto ultima corsa alle ore 14. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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