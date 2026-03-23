Un meccanismo semplice, apparentemente innocuo, che promette guadagni facili in cambio di pochi click. È così che una 30enne di Montecassiano è finita vittima di una truffa online, perdendo quasi 7.500 euro dopo essere stata attirata da un sistema che, almeno all’inizio, sembrava funzionare davvero. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri, che al termine di un’indagine articolata hanno individuato 11 persone, residenti in diverse parti d’Italia, deferite all’autorità giudiziaria con l’accusa di truffa in concorso e ricettazione. Un’operazione che mette in luce un fenomeno sempre più diffuso. Tutto comincia nell’estate dello scorso anno, quando la vittima riceve un messaggio sul cellulare con l’invito a entrare in un gruppo su Telegram. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Migliaia di euro spariti in un istante”. La terribile truffa che spaventa gli italiani: come difendersi

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