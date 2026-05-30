sds e debiti valettini richiami i comuni che non sono in regola

Notizia in breve

Il presidente della Società della Salute ha annunciato le dimissioni oltre 45 giorni fa, ma ancora non sono state formalizzate. Nel frattempo, il presidente ha richiamato i Comuni che non sono in regola con i pagamenti dei debiti e delle sds. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi del ritardo nelle dimissioni o le misure adottate per risolvere le questioni finanziarie. La situazione rimane irrisolta e senza aggiornamenti ufficiali.