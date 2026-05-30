Sds e debiti Valettini richiami i Comuni che non sono in regola
Il presidente della Società della Salute ha annunciato le dimissioni oltre 45 giorni fa, ma ancora non sono state formalizzate. Nel frattempo, il presidente ha richiamato i Comuni che non sono in regola con i pagamenti dei debiti e delle sds. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi del ritardo nelle dimissioni o le misure adottate per risolvere le questioni finanziarie. La situazione rimane irrisolta e senza aggiornamenti ufficiali.
Sono passati ben più di 45 giorni dall’annuncio delle dimissioni del presidente Valettini dalla Società della Salute, ma sembra che questa promessa sia destinata a rimanere tra quelle non mantenute. Inizia così l’attacco della segretaria provinciale del Pd Elisabetta Sordi (nella foto). "La ragione per cui le dimissioni sarebbero necessarie è semplice: nel triplice ruolo di presidente della Provincia, sindaco di Aulla e presidente della Società della Salute, Valettini non riesce a dedicare le necessarie energie alla gestione di tutti questi importanti incarichi – prosegue – E a farne le spese è la Società della Salute, che però riveste un ruolo fondamentale per i servizi socio-sanitari in Lunigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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