Un speleologo è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto nel pomeriggio di oggi, 31 maggio 2026, per estrarlo. L’intervento di salvataggio è in corso e coinvolge diverse squadre specializzate. La persona è rimasta bloccata all’interno della grotta, e le operazioni di recupero sono ancora in atto.

CUNEO – Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato dal pomeriggio di oggi, 31 maggio 2026, in un complesso intervento nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo. L’allarme è scattato intorno alle 17 per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Speleologo imprigionato in una grotta a 120 metri di profondità. Soccorso alpino impegnato nel salvataggio

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