Un marittimo è stato evacuato in mare a Pozzallo a causa di un malore. La Guardia Costiera ha coordinato il soccorso con il CIRM, che ha inviato un'unità di assistenza. Dopo il trasbordo, le condizioni cliniche del marittimo sono state valutate come critiche ma stabili. La procedura di evacuazione si è svolta senza complicazioni. Non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni di salute o sull’identità del marittimo.

? Punti chiave Come ha fatto la Guardia Costiera a coordinarsi con il Cirm?. Quali sono state le condizioni cliniche del marittimo dopo il trasbordo?. Perché l'intervento del 118 è stato decisivo per il lavoratore?. Come è avvenuto il passaggio tra la motovedetta e l'ambulanza?.? In Breve Soccorso coordinato tra Capitaneria di Pozzallo e 11esimo centro di Catania.. Valutazione medica effettuata tramite il Centro Internazionale Radio Medico Cirm.. Trasbordo completato dalla motovedetta Cp 311 al personale del 118.. Mercantile con bandiera liberiana diretto verso la località greca di Chalkis.. Soccorso in mare a 18 miglia da Pozzallo: evacuazione medica per un marittimo su un mercantile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso in mare a Pozzallo: evacuato un marittimo per un malore

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