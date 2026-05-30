Un marittimo a bordo di una nave portarinfuse battente bandiera liberiana è stato soccorso al largo di Pozzallo dopo aver accusato un malore. I sintomi suggerivano un possibile inizio di ictus. È stato trasferito in ospedale per le cure del caso. La nave si trovava in navigazione quando si è verificato l’episodio.

Un marittimo a bordo della nave portarinfuse Mohican, battente bandiera liberiana, è stato soccorso dopo aver accusato un malore con sintomi che facevano presupporre un principio di ictus. La segnalazione è giunta dal Cirm, il Centro internazionale radiomedico, che ha immediatamente attivato le procedure per un medevac, l’evacuazione medica urgente prevista in questi casi. L’intervento della Guardia costiera Il marittimo è stato raggiunto a bordo dell’unità navale da personale intervenuto nell’ambito dell’operazione di soccorso e successivamente trasferito a terra con una motovedetta della Guardia costiera fino al porto di Pozzallo. Ad... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Malore a bordo di una nave al largo di Pozzallo, marittimo soccorso e trasferito in ospedale

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