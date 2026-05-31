Tre escursionisti sono stati recuperati sul Monte Vettore con un intervento di soccorso acrobatico. Le operazioni di verricello sono state effettuate in parete, in assenza di possibilità di intervento via terra. Il soccorso è stato condotto con l'uso di un elicottero e tecniche di arrampicata in parete. I tre sono stati portati in salvo senza ulteriori complicazioni.

? Punti chiave Come hanno gestito le tre operazioni di verricello in parete?. Perché il soccorso via terra si è rivelato impossibile?. Quali manovre tecniche hanno permesso il recupero in sicurezza?. Cosa ha impedito ai tre escursionisti di riportare ferite gravi?.? In Breve Intervento avvenuto domenica 31 maggio sul versante piceno del Monte Vettore.. Soccorso coordinato tra Soccorso alpino e Reparto volo dei Vigili del fuoco di Pescara.. Operazione completata tramite tre distinte manovre di verricello eseguite dall'elicottero Drago.. I tre escursionisti recuperati non hanno richiesto trasporto in ospedale dopo il soccorso.. Tre escursionisti salvati in parete sul Monte Vettore: l’intervento dell’elicottero Drago. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso acrobatico sul Monte Vettore: tre escursionisti salvati col Drago

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