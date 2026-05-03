La neve rendeva il passo pericoloso Escursionisti salvati sul monte Sibilla

Nel primo pomeriggio del Primo maggio, due escursionisti sono rimasti bloccati sul versante del Monte Sibilla a causa della neve residua lungo il percorso. La presenza di neve ha reso il passaggio pericoloso, richiedendo l'intervento per il loro salvataggio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le operazioni di soccorso sono state portate avanti senza complicazioni.

Due escursionisti sono rimasti bloccati nel primo pomeriggio del Primo maggio lungo il versante del Monte Sibilla, a causa della presenza di neve residua lungo il percorso. L’allarme è scattato intorno alle 13:20, quando la Centrale Operativa 112 ha segnalato la difficoltà dei due, impegnati sul classico itinerario estivo ma sorpresi da condizioni ancora invernali nei pressi dello stradone, in zona Casale Mazzaroni. L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato rapido: le squadre hanno raggiunto gli escursionisti, impossibilitati a proseguire in sicurezza a causa di due lingue di neve compatta che rendevano il passaggio scivoloso e pericoloso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La neve rendeva il passo pericoloso. Escursionisti salvati sul monte Sibilla Notizie correlate Escursionisti bloccati sulla neve sul Monte Sibilla: arriva il Soccorso AlpinoAscoli, 1 maggio 2026 – Paura per due escursionisti sul Monte Sibilla: sono rimasti bloccati a causa della presenza di neve residua lungo il percorso... Monte Sibilla: due escursionisti soccorsi per accumuli nevosi? Cosa sapere Due escursionisti bloccati da neve compatta sul Monte Sibilla il 1 maggio 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La neve rendeva il passo pericoloso. Escursionisti salvati sul monte Sibilla; Escursionisti bloccati dalla neve sul Monte Sibilla: primo maggio di lavoro per il Soccorso Alpino; Escursionisti bloccati sul monte Sibilla, intervento del soccorso alpino; Recuperati 4 escursionisti bloccati dalla neve sotto il Bivacco Fanton. La neve rendeva il passo pericoloso. Escursionisti salvati sul monte SibillaDue escursionisti sono rimasti bloccati nel primo pomeriggio del Primo maggio lungo il versante del Monte Sibilla, a causa della presenza di neve residua lungo il percorso. L’allarme è scattato intorn ... ilrestodelcarlino.it Escursionisti bloccati sulla neve sul Monte Sibilla: arriva il Soccorso AlpinoI due sono stati sorpresi da condizioni ancora invernali nei pressi dello stradone, in zona Casale Mazzaroni. I tecnici li hanno quindi assistiti e accompagnati lungo il percorso di rientro ... msn.com RECOARO TERME (VI). BLOCCATI SULLE PICCOLE DOLOMITI, ESCURSIONISTI SALVATI NELLA NOTTE Due escursionisti di 31 anni sono stati soccorsi nella notte dopo essersi persi sulle Piccole Dolomiti, nella zona del Vajo Scuro. Partiti a mezzogiorno, - facebook.com facebook Due escursionisti fiorentini soccorsi sulla via ferrata Bolver Lugli dopo una notte al Bivacco Fiamme Gialle. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com