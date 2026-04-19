Soccorso in parete sul Cuneese | due escursionisti salvati dal verricello

Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, due escursionisti sono stati soccorsi in una zona difficile da raggiungere nel Cuneese. L'intervento è stato complesso e si è concluso con il recupero dei due senza incidenti, grazie all'uso di un verricello. La zona impervia ha reso necessario un intervento di emergenza particolarmente delicato.

Un intervento di estrema complessità si è concluso con il salvataggio di due escursionisti, rimasti bloccati su un terreno impervio del Cuneese nel pomeriggio di ieri, 18 aprile. La coppia, che si trovava sulla Cresta Perotti a circa 100 metri dalla vetta della Punta Venezia, è stata recuperata grazie alla coordinazione tra i tecnici del Soccorso Alpino Piemontese e l'elisoccorso regionale. La richiesta di aiuto è pervenuta alla centrale operativa poco prima delle ore 16:00. In quel momento, gli .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso in parete sul Cuneese: due escursionisti salvati dal verricello Notizie correlate Soccorso in elicottero: 4 escursionisti salvati al buio sul CrepacuoreQuattro escursionisti salvati in extremis sul Monte Crepacuore Quattro escursionisti in difficoltà sul Monte Crepacuore, nel comune di Guarcino, sono... Due escursionisti dispersi sul Monte Falterona, ritrovati dal Soccorso AlpinoArezzo, 25 gennaio 2026 – Due escursionisti dispersi nel pomeriggio di ieri sul Monte Falterona sono stati ritrovati intorno alle 19. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gli scivola un piede mentre recupera i rinvii dalla parete e sbatte violentemente col fianco su un angolo di roccia: Non riusciva più a stare in piedi e abbiamo chiamato i soccorsi; Monte Monaco: delicato intervento in parete per recupero alpinista; Perde quota con il parapendio e rimane bloccata sulla parete di roccia della Marmolada: 26enne trentina salvata dal Soccorso Alpino; Aeronautica Militare, Soccorso Aereo: Recuperato alpinista infortunato sul Monte Monaco a San Vito Lo Capo. Climber 19enne muore in parete sul Sassolungo dopo una caduta di venti metriVAL GARDENA (BOLZANO) - Tragedia in montagna nella mattinata di sabato 18 aprile: un alpinista di 19 anni residente a Bolzano è morto durante un'ascesa sul Sassolungo, in ... ilgazzettino.it Alpinista ferito ad una caviglia salvato sul Monte Monaco – VIDEOSAN VITO LO CAPO - Si è concluso con successo un intervento di soccorso in favore di un alpinista di nazionalità polacca, rimasto infortunato a una ... newsicilia.it Paura a Omignano Scalo: 58enne soccorso in eliambulanza. L'uomo stava lavorando in località Pagliarole quando è rimasto incastrato sotto un escavatore. Decisivo l'intervento dei presenti prima dell'arrivo di 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Tutti i dett - facebook.com facebook Arrampicatrice ferita alla falesia di Poggio Catino: intervento del Soccorso Alpino Lazio con recupero in elicottero x.com