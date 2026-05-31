49 migranti algerini sono stati soccorsi al largo di Cagliari. I naufraghi presentavano segni di disidratazione e sono stati trasportati in ospedale. Tra loro ci sono quattro minori, le cui condizioni sono ancora da valutare. Le autorità hanno recuperato i migranti nel canale di Sardegna, senza dettagli sulla modalità di individuazione. Non sono state fornite informazioni sui tempi di intervento o sulle operazioni di salvataggio.

? Domande chiave Come sono stati individuati i migranti nel canale di Sardegna?. Quali sono le condizioni mediche dei quattro minori coinvolti?. Perché questa rotta viene definita dagli esperti dagli sbarchi fantasma?. Come gestirà la Prefettura l'iter burocratico nel centro di Monastir?.? In Breve Tra i 49 naufraghi figurano 45 uomini adulti e 4 minori.. I migranti sono stati trasferiti presso il centro di accoglienza di Monastir.. L'operazione è stata coordinata dalla Prefettura con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.. Il fenomeno riguarda la rotta tra Algeria e coste del Cagliaritano e Sulcis.. Quarantanove algerini soccorsi al largo di Cagliari: il mare restituisce volti e storie di disidratazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorsi 49 algerini al largo di Cagliari: naufraghi con disidratazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il motore si era fermato. Ma quella mattina al largo del Sulcis è iniziata una festa

Notizie e thread social correlati

Civitavecchia, sbarcati al porto 123 naufraghi soccorsi da EmergencyAlle ore 14 di oggi, nel porto di Civitavecchia, sono atterrati 123 naufraghi soccorsi da Emergency.

Uovo Pasqua con PS Plus: 9,49€ invece di 13,49€Su Amazon, l’offerta sulla Uovo di Pasqua con PS Plus scende a 9,49 euro rispetto ai 13,49 euro abituali.