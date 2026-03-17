Civitavecchia sbarcati al porto 123 naufraghi soccorsi da Emergency

Alle ore 14 di oggi, nel porto di Civitavecchia, sono atterrati 123 naufraghi soccorsi da Emergency. Le persone sono state assistite dopo essere state recuperate in mare e sono state accompagnate nel porto per le operazioni di accoglienza. L’evento ha coinvolto le forze di soccorso e le autorità portuali che hanno coordinato le operazioni di sbarco.

Civitavecchia, 17 marzo 2026 – Alle ore 14 di oggi si è concluso nel porto di Civitavecchia lo sbarco delle 123 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, in tre distinti interventi realizzati in meno di 48 ore, tra il 13 e il 14 marzo, nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. I naufraghi sono per la maggior parte uomini, ma tra loro ci sono anche 20 donne e 26 minori non accompagnati. “Questa mattina siamo arrivati a Civitavecchia, il Pos assegnatoci dalle autorità italiane competenti dopo aver effettuato due soccorsi in zona Sar Libica e uno in zona Sar maltese. Abbiamo da poco... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Tragedia al porto di Civitavecchia: uomo perde la vita cadendo da una nave da crocieraABBONATI A DAYITALIANEWS Caduta fatale sotto lo sguardo dei soccorritori già sul posto Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio... Precipita da una nave da crociera sotto gli occhi dei soccorritori e muore, tragedia al porto di CivitavecchiaUn uomo è morto dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera a Civitavecchia. Altri aggiornamenti su Civitavecchia sbarcati al porto 123... Al Porto di Civitavecchia intercettato carico di droga. Arrestato autotrasportatoreL’operazione ha consentito di intercettare oltre 348 chilogrammi di marijuana, trasportati a bordo di un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente da Barcellona ... ilmetropolitano.it Nuovi tram a Roma: arrivato ieri il primo Urbos dalla Spagna, sbarcato a CivitavecchiaÈ arrivato ieri, martedì 3 marzo, il primo dei nuovi tram destinati alla Capitale. Il convoglio Urbos prodotto in Spagna è sbarcato nel pomeriggio al ... romadailynews.it