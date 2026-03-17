Civitavecchia sbarcati al porto 123 naufraghi soccorsi da Emergency

Da cdn.ilfaroonline.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14 di oggi, nel porto di Civitavecchia, sono atterrati 123 naufraghi soccorsi da Emergency. Le persone sono state assistite dopo essere state recuperate in mare e sono state accompagnate nel porto per le operazioni di accoglienza. L’evento ha coinvolto le forze di soccorso e le autorità portuali che hanno coordinato le operazioni di sbarco.

Civitavecchia, 17 marzo 2026 – Alle ore 14 di oggi si è concluso nel porto di Civitavecchia lo sbarco delle 123 persone portate in salvo dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, in tre distinti interventi realizzati in meno di 48 ore, tra il 13 e il 14 marzo, nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. I naufraghi sono per la maggior parte uomini, ma tra loro ci sono anche 20 donne e 26 minori non accompagnati. “Questa mattina siamo arrivati a Civitavecchia, il Pos assegnatoci dalle autorità italiane competenti dopo aver effettuato due soccorsi in zona Sar Libica e uno in zona Sar maltese. Abbiamo da poco... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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