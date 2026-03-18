Su Amazon, l’offerta sulla Uovo di Pasqua con PS Plus scende a 9,49 euro rispetto ai 13,49 euro abituali. La promozione rientra nella Festa delle Offerte di Primavera, che termina mercoledì 18 marzo 2026 alle 24:00. L’offerta è disponibile fino a quella data e ora. L’acquisto può essere effettuato direttamente sul sito di Amazon prima della chiusura della promozione.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 16:21, la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon sta per concludersi a mezzanotte. Un’opportunità unica permette ai gamer di acquistare un uovo di Pasqua KitKat da 240 grammi, contenente un buono per una settimana di PlayStation Plus Premium, al prezzo scontato di 9,49 euro invece dei soliti 13,49 euro. L’offerta include la scelta tra cioccolato al latte o al caramello, con un coniglio di cioccolato incluso nell’imballaggio. La promozione è gestita direttamente dall’e-commerce senza bisogno di codici aggiuntivi, garantendo affidabilità nella consegna e nel rimborso del valore del voucher interno. Il dolce premio per i giocatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uovo Pasqua con PS Plus: 9,49€ invece di 13,49€

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