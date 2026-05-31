Un autobus di turisti è finito in un fosso, provocando 14 feriti, di cui due in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto vicino a un castello, e le autorità stanno indagando sulle cause, tra cui il possibile errore del conducente e le condizioni della segnaletica stradale. La polizia ha avviato verifiche per chiarire come il veicolo abbia perso il controllo e se eventuali difetti o segnali mancanti abbiano contribuito all’incidente.

? Domande chiave Come ha perso il controllo il conducente vicino al castello?. Perché la segnaletica stradale è sotto indagine dopo lo sbandamento?. Chi sono i due turisti trasportati d'urgenza in elicottero?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi tecnici della polizia?.? In Breve 12 feriti lievi tra i 13 turisti turchi coinvolti nel sinistro. Due feriti critici trasferiti a Lubiana via elicottero e ambulanza. Polizia di Capodistria indaga su guasti meccanici o segnaletica vicino Predjama. Incidente avvenuto il 30 maggio intorno alle ore 11:00 presso il castello. Slovenia, pullman di turisti turchi finisce nel fosso vicino al castello di Predjama. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slovenia, bus di turisti nel fosso: 14 feriti, due in condizioni critiche

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