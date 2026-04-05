Si schianta contro un albero e finisce nel fosso profondo due metri | è in gravi condizioni

Un uomo di 70 anni ha perso il controllo della sua auto lungo via Dismano, schiantandosi contro un albero. L’incidente si è verificato poco prima di finire nel fosso profondo due metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’automobilista al trauma center dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravi.

Ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un albero lungo via Dismano. Un 70enne è stato trasportato con il codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. L'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine, si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasqua, intorno alle 19. Il conducente del veicolo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco accasciato all'interno di un fosso adiacente, ad una profondità di circa 2 metri. I soccorritori hanno provveduto al recupero dell'uomo e al suo trasporto in quota strada, dove è stato affidato alle cure immediate dei sanitari del 118 per le manovre di soccorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Appia, auto si schianta contro un albero: cinque giovani feriti, due ragazze in condizioni criticheGrave incidente sull’Appia tra Velletri e Cisterna: una Fiat 500 finisce contro un albero. Leggi anche: Ancora un incidente sulla Bidentina: auto esce di strada e finisce in un fosso profondo 5 metri Temi più discussi: Tragedia sulla Pontebbana: auto con 4 amici si schianta contro un albero, muore una ragazza di 23 anni; Sbanda con la moto e finisce contro un albero, 17enne in gravi condizioni: Icaro lo trasporta a Torrette; Paura allo ‘slalom di Baiso’, si schianta con l’auto contro un albero: grave un pilota; Percorre una pista chiusa, perde il controllo degli sci e si schianta contro un albero: il difficile intervento di soccorso, 43enne in gravi condizioni. Cesena, incidente: si schianta contro un albero e finisce nel fosso, 70enne gravissimoUn grave incidente nella prima serata di oggi, domenica 5 aprile a Cesena. Alle 19 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è ... corriereromagna.it Si schianta col parapendio contro un albero: elitrasportatoIncidente in parapendio a Semonzo di Borso del Grappa: pilota ferito dopo l’impatto con un albero, trasportato in ospedale. nordest24.it Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto un centauro Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare facebook Scialpinista si schianta e muore ai piedi della parete sud del Monviso vicino al bivacco Andreotti x.com