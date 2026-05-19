Auto sui passanti a Modena | migliorano le condizioni di tre feriti Due donne ancora critiche
A Modena, tre delle cinque persone rimaste ferite nell’incidente di sabato pomeriggio sono in condizioni che sono migliorate rispetto ai giorni precedenti. Due donne continuano a essere in condizioni critiche, mentre per gli altri quattro ricoverati la prognosi resta riservata. I feriti sono stati colpiti quando un’auto ha investito alcuni passanti nel centro cittadino, un episodio collegato all’azione di un uomo coinvolto in un episodio di violenza.
Per quattro ricoverati su cinque la prognosi è ancora riservata, ma migliorano le condizioni di tre dei feriti dall’assalto di Salim El Koudri di sabato pomeriggio a Modena. Per gli altri due pazienti, entrambi donne, le condizioni sono definite ancora critiche, seppur stabili. Per i due ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna – due coniugi italiani entrambi di 55 anni – le condizioni cliniche, seppur critiche, lentamente migliorano. L’uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza da ieri pomeriggio. Lentamente le sue funzioni vitali sono state stabilizzate: la prognosi resta riservata e continua a essere costantemente monitorato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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