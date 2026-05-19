Auto sui passanti a Modena | migliorano le condizioni di tre feriti Due donne ancora critiche

A Modena, tre delle cinque persone rimaste ferite nell’incidente di sabato pomeriggio sono in condizioni che sono migliorate rispetto ai giorni precedenti. Due donne continuano a essere in condizioni critiche, mentre per gli altri quattro ricoverati la prognosi resta riservata. I feriti sono stati colpiti quando un’auto ha investito alcuni passanti nel centro cittadino, un episodio collegato all’azione di un uomo coinvolto in un episodio di violenza.

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