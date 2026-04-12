Sinner Alcaraz | Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondo

A Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto la finale contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Con questa vittoria, Sinner è tornato a essere il numero uno del ranking mondiale. La partita si è conclusa con il secondo set in favore di Sinner dopo aver vinto il primo tie-break. La finale ha visto affrontarsi i due tennisti in un match deciso in due set.

Sinner Alcaraz risultato finale Montecarlo. La finale tra Sinner e Alcaraz a Montecarlo si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3.. Un successo pesantissimo non solo per il prestigio del torneo, ma anche per le conseguenze in classifica: Sinner torna ufficialmente numero 1 del ranking ATP, confermando il suo straordinario momento di forma. Sinner Alcaraz: cronaca del match. Il primo set della sfida Sinner Alcaraz è stato estremamente equilibrato. Entrambi i giocatori hanno mantenuto alta la qualità al servizio, concedendo pochissime occasioni. Si è arrivati così al tie-break, dove Sinner ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, chiudendo 7-5 con colpi profondi e gestione perfetta dei tempi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sinner Alcaraz: Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondo Leggi anche: Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondoJannik Sinner torna sul trono del tennis mondiale e lo fa vincendo uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. SINNER DISTRUGGE ALCARAZ E TRIONFA A MONTECARLO TORNA NUMERO 1 DEL MONDO