Durante una conferenza stampa, il tennista ha riferito di essersi sentito disorientato e senza forze, aggiungendo di non ricordare l'ultima volta in cui aveva avuto una sensazione simile. Ha spiegato di aver avuto un malore improvviso durante un match a Parigi, nel corso del terzo set, e di aver avuto difficoltà a trovare le energie per continuare.

Jannik Sinner lascia il Roland Garros nel modo più inatteso: a un passo dalla qualificazione al turno successivo e dopo aver dominato gran parte del match, il tennista azzurro è stato costretto a fare i conti con un malore improvviso che ne ha compromesso la prestazione. Al termine dell'incontro, nella conferenza stampa di Parigi, il numero uno italiano ha raccontato le proprie sensazioni senza però fornire una spiegazione precisa sull'origine del malessere. Sinner, malore improvviso durante il match L'eliminazione di Sinner assume contorni sorprendenti per come si è sviluppata. L'azzurro era in pieno controllo della partita quando il suo rendimento è improvvisamente crollato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sinner in conferenza stampa dopo il malore improvviso: "Disorientato e senza forza, non ricordo ultima volta in cui mi sono sentito così" - VIDEO

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Roland-Garros 2026 - Jannik Sinner: Non ricordo lultima volta che mi sono sentito così debole

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