Roland Garros la delusione di Sinner | Non ricordo l' ultima volta che mi sono sentito così debole

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita contro Cerundolo a Roland Garros, Jannik Sinner ha avuto un malore che ha portato alla sua sconfitta e all'eliminazione dal torneo. Lo stesso giocatore ha dichiarato di non ricordare l'ultima volta in cui si è sentito così debole. La giornata si è conclusa con il ritiro, segnando la fine della sua partecipazione all'edizione di quest'anno.

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Il malore durante la sfida con Cerundolo, il ko e la fine dell'avventura al Roland Garros: per Jannik Sinner non è stata una giornata semplice. Il tennista italiano ha raccontato in conferenza stampa cosa gli è accaduto: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roland Garros, la delusione di Sinner: "Non ricordo l'ultima volta che mi sono sentito così debole"
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Jannik Sinner e la finale che sembrava persa per sempre… poi è nato qualcosa

Video Jannik Sinner e la finale che sembrava persa per sempre… poi è nato qualcosa

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