Al Foro Italico si è svolto un allenamento di un’ora di un tennista italiano, che ha attirato un grande numero di tifosi nel campo 5, divenuto ormai il luogo preferito per gli appassionati. Nel frattempo, sul Centrale, si trovava in campo Nole Djokovic. La giornata ha segnato la pausa di fine stagione per il tennista italiano, che non giocherà fino a Wimbledon dopo la sconfitta a Parigi.

Un allenamento di un’ora sul campo 5 del Foro Italico, che ormai è diventato quello dove accorre più gente, anche se nel frattempo sul Centrale c’è in campo Nole Djokovic. Tutti pazzi per Jannik Sinner e Roma si prepara domani (alle 19) all’esordio del numero uno al mondo sul Centrale contro Ofner. Il rosso sulla terra rossa si trova alla grande, dopo i trionfi di Montecarlo e Madrid gli manca solo Roma tra i tornei Atp 1000 e dopo la finale persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz, quest’anno l’altoatesino ha la grande occasione di non trovare il suo rivale numero uno. Ma al di là dell’assenza del rivale spagnolo Jannik arriva a Roma in gran forma: la finale di Madrid contro Aleksander Zverev, il numero tre al mondo, è stata la dimostrazione di quanto tutto il mondo del tennis sia lontano dai due “fenomeni” Sinner e Alcaraz.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Che folla per Sinner al Foro Italico Dopo Parigi stop fino a Wimbledon

Notizie correlate

Sinner, allenamento con Cobolli al Foro. E dopo Parigi si fermerà fino a WimbledonJannik Sinner è pronto a esordire, domani alle 19 sul Centrale del Foro Italico ma programma già il futuro e al momento non prevede tornei sull'erba...

Atp Roma, per Jannik Sinner primo allenamento e bagno di folla al Foro ItalicoJannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: ll primo allenamento di Jannik sul campo n.5: un bagno di folla… a distanza; L'imprevisto per Sinner: troppi autografi, la folla lo placca agli Internazionali; Sinner si allena al Foro Italico: bagno di folla e poi sessione privata al Centrale; Jannik, Jannik!: è subito delirio per Sinner al Foro Italico. VIDEO.

Che folla per Sinner al Foro Italico Dopo Parigi stop fino a WimbledonDomani alle 19 sul Centrale l'esordio contro Ofner. Il numero uno al mondo non risulta iscritto a tornei sull'erba prima dello Slam londinese ... panorama.it

Sinner e Cobolli si allenano insieme, è show al Foro Italico. Quando Flavio sfinito disse: Stavo a morì...Domani i due tennisti azzurri debuttano agli Internazionali d'Italia. Dopo l'allenamento intenso a Wimbledon lo scorso anno, Flavio commentò: Menomale che è finito..: ... corrieredellosport.it

Kostas #Tsimikas al Foro Italico per gli #IBI26 dopo l’allenamento. Il terzino dell’ #ASRoma ha assistito al primo turno nel box di Stefanos Tsitsipas. : @BaldiMarce x.com

#Sinner torna agli Internazionali di Roma dopo il bagno di folla al Foro Italico. Il numero uno del ranking ATP affronterà Sebastian Ofner al secondo turno, primo match ufficiale tra i due nel circuito maggiore. https://ift.tt/KZX04AP - facebook.com facebook